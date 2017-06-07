Фото: lizaalert.org
Волонтеры алтайского отделения поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиски пропавшего 60-летнего жителя поселка Новые Зори Павловского района. Об этом сообщается на форуме организации.
Уточняется, что последний раз Павла Шихалева видели 4 июня текущего года.
Рост пропавшего составляет 172 сантиметра, он худощавого телосложения, с темными с проседью волосами и зелено-голубыми глазами. Мужчина был одет в тельняшку с длинным рукавом, темно-синие трико и черные сланцы.
Особыми приметами пожилого мужчины являются рыжие усы, седая борода и отсутствие зубов.
Подчеркивается, что пропавшему необходима медицинская помощь.
Комментарии
очевидно глубоко пьющий человек
7.06.2017 10:20
гость
И что? Факт - пропал. И о его пропаже заявили.
Гость от 7.06.2017 10:20, вы даже не подозреваете, какой вы счастливый человек! Вас не успел коснутся быт общественного сознание.