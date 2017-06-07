Фото: twitter.com
В штате Колорадо (США) медведь залез в пустой дом и сыграл на пианино, передает RT со ссылкой на Associated Press.
Хозяйка жилья Кэти Хоули сообщила, что инцидент произошел 31 мая, когда она была в отъезде. По возвращении домой она обнаружила, что в помещении кто-то был, и проверила видео с камер наблюдения, установленных в доме.
На записи женщина увидела медведя, который побродил по квартире, а также нажал на клавиши пианино.
В полиции отметили, что животное смогло залезть в дом через открытое окно, после чего хищник съел еду из холодильника.
Подчеркивается, что медведь больше не возвращался в это жилье.
Black bear invades apartment, tickles the ivories in Colorado surveillance video. Read more: https://t.co/1bXyDRCBlX pic.twitter.com/9rBqQWJNMZ— AP West Region (@APWestRegion) 7 июня 2017 г.
Комментарии
А еще говорят, что это в России медведи по дорогам ходят...