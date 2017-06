Фото: twitter.com

В штате Колорадо (США) медведь залез в пустой дом и сыграл на пианино, передает RT со ссылкой на Associated Press.

Хозяйка жилья Кэти Хоули сообщила, что инцидент произошел 31 мая, когда она была в отъезде. По возвращении домой она обнаружила, что в помещении кто-то был, и проверила видео с камер наблюдения, установленных в доме.

На записи женщина увидела медведя, который побродил по квартире, а также нажал на клавиши пианино.

В полиции отметили, что животное смогло залезть в дом через открытое окно, после чего хищник съел еду из холодильника.

Подчеркивается, что медведь больше не возвращался в это жилье.

