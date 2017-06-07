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Песков поделился подробностями предстоящей встречи Путина и Трампа

, ИА "Амител"
Главы государств не будут делать традиционного заявления для СМИ по итогам переговоров

Фото: Kazanreporter.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20, передают "Известия".

Песков подчеркнул, что точная дата встречи еще не согласована. При этом он добавил, что пока предусмотрен только разговор глав государств. Традиционного заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется. "Только встреча", — ответил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

"Коммерсант" напоминает, что Путин и Трамп еще не виделись ни разу, но по телефону поговорили уже трижды. Впервые – 28 января, спустя неделю после инаугурации республиканца. Во второй раз глава США позвонил президенту РФ 4 апреля — на следующий день после теракта в Петербурге. Третья беседа лидеров двух стран прошла 3 мая, в ходе которой стороны договорились встретиться летом.

Отметим, что саммит "большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2017 10:53
Аристотель

Политика, это искусство умелого управления собственным государством!

0  0
7.06.2017 11:00
- гость -

Заждался Путин встречи с его избранным президентом Америки.

0  0
7.06.2017 11:15
Diver

Челом бить Владимир Владимирович будет, а по телевизору, как обычно покажут только его грудь, свернутую колесом...

0  0
7.06.2017 11:25
- гость -

7.06.2017 11:15
Diver
ты то из своей дыры о чем рассуждать можешь, затупанок)

0  0
7.06.2017 11:31
- гость -

Он новых санкций выпросит, чтобы Россия ещё больше окрепла!

0  0
7.06.2017 11:47
- гость -

"Вот и встретились два одиночества,
Развели у дороги костёр,
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь,вот и весь разговор..."

0  0
7.06.2017 11:50
- гость -

Не надо показывать никому эту встречу. При встрече даже с Макроном на нашего было страшно смотреть ( заискивающая улыбка, и трудно скрываемое напряжение и волнение перед ответной речью), а тут САМ Трамп, и не наш!

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