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Трое мужчин и ребенок погибли при пожаре в Новосибирской области

, ИА "Амител"
Предположительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем при курении

Фото: media8.ru

Трое мужчин и семилетний ребенок стали жертвами пожара в селе Прокудское в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт СУ СКР по региону.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Также сказано, что все погибшие приходятся друг другу родственниками.

По данным следствия, в доме праздновали день рождения хозяина. В какой-то момент несколько гостей, включая родителей погибшего мальчика, ушли, а в доме остался ребенок, который играл на компьютере, и трое мужчин. Возгорание жилья обнаружил хозяин дома. Он попытался спасти людей, оставшихся в постройке, но не смог из-за сильного распространения огня. Позже его госпитализировали в больницу с ожогами.

Предварительно установлено, что дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас устанавливаются причины, по которым находившиеся в доме люди не смогли спастись.

Сообщается, что следователи осмотрели тела погибших и установили предварительную причину их смерти — отравление угарным газом. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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