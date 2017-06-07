Иллюстрации: mos.news, rospotrebnadzor.ru
Алтайский край по итогам 2016 года продемонстрировал свою непричастность к наиболее пьющим регионам России.
Такой вывод можно сделать на основании доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году". Согласно данным ведомства, в прошлом году Алтай вошел в пояс субъектов Федерации, где на душу населения в год приходится от трех до пяти литров крепкого алкоголя.
Самыми непьющими регионами России ожидаемо оказались Ингушетия (0,1 литра на душу населения), Чечня (0,1 литра), Кабардино-Балкария (0,5 литра), Северная Осетия — Алания (0,6 литра).
Что же касается наиболее пьющих регионов, то в их числе значится Магаданская область (14,1 литра на душу населения), Москва (13,3 литра), Республика Коми и Сахалинская область (13 литров).
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В целом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что в России за последние годы продажа крепких алкогольных напитков снизилась почти на 40%. Так, в 2011 году показатель составлял 10,9 литра на душу населения, а в 2016-м — 6,6 литра.
Кроме того, в стране наметилась устойчивая тенденция к снижению продажи пива населению. В 2011 году показатель составлял 70,8 литра, а в прошлом году — 53,3 литра.
Комментарии
Бесподобно!Мы оказывается одни из порядочных трезвенников,блюдущих культуру пития!Но,например 12 июня,наши местные опять будут утверждать обратное,запрещая торговлю алкосодержанта от и до,на сутки,подозревая нас в непорядочности и неумении себя вести в массах культурно.Нормально,че!Сами себе противоречат.
Да, есть нам нам чем поработать. Отстаем так сказать в наполнении бюджета родного региона.
Да что там подсчитывать водку на душу население и тем стыдится и гордится. Сложение и вычитание в Роспотребнадзоре, эти примитивные действия 1 и 2 классов в школе.
Вот, неплохо бы по стране подсчитать количество потерявших свое сознание - способности здраво мыслить и рассуждать, с осознанием действительности.
7.06.2017 10:40
- гость -
Чё считать, правило 95%.
звиздеж это
я тока сэма литров 30 выгоняю