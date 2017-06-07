Фото: arhano.ru
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковой квоты на телевидении страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что президент поблагодарил представителей СМИ за предложения ввести квоты и вернуть украинский язык в медиа страны, отметив, что он лишь поддержал озвученные предложения и инициативу.
"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать", — цитирует пресс-служба Порошенко.
Агентство отмечает, что информация о законе на сайте парламента пока не обновлена. Отмечается, что документ направили на подпись президенту.
23 мая Верховная рада приняла закон, который устанавливает квоты в 75% на передачи и фильмы на украинском языке, идущие на общенациональных каналах. Киев полагает, что этот шаг поможет популяризировать украинский язык. Однако оппозиция в Раде считает, что данное решение создает лишь новые конфликты и напряженность в обществе. Документ вступает в силу через четыре месяца после опубликования в официальной прессе.
Комментарии
Ну и правильно, гос язык украинский, кому не нравиться добро пожаловать в "родную гавань"
Вот вам простой пример, когда к власти приходит вчерашний раб с рабским мышлением и сознанием. Раба преследует вечно: корыстная нажива и патологический страх.
"Ты выбрался из грязи в князи, но скоро князем становясь, полезно б помнить чтоб не сглазить, Не вечны князи - вечна грязь".
Вот вам простой пример, когда к власти приходит вчерашний раб с рабским мышлением и сознанием. Раба преследует вечно: корыстная нажива и патологический страх.
"Ты выбрался из грязи в князи, но скоро князем становясь, полезно б помнить чтоб не сглазить, Не вечны князи - вечна грязь".