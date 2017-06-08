Технологии шагнули далеко вперед и заставили нас пересмотреть свои взгляды на многие сферы нашей жизни.

Различные гаджеты обогащают нашу жизнь и выводят привычные активности, такие как занятия спортом или активный отдых, на качественно новый уровень.

Легендарную и известную во всем мире своим высоким качеством и мультифункциональностью технику теперь можно купить и в Барнауле в фирменном отделе Garmin, открывшемся в ТРК "Сити-Центр".

Garmin производит технику, опережающую время. Ее по достоинству оценят те, кому важны точность и максимальная информативность измерений.

Большой упор компания делает на приборы для профессиональных занятий спортом и туризма.

Для спортсменов, которым важно знать точные показатели для улучшения качества тренировки, Garmin разработала мультифункциональные смарт-часы. Помимо встроенного gps-приемника, пульсометра и шагомера, техника Garmin может рассчитывать более тонкие показатели для разных видов активности. Например, любители бега оценят возможность увидеть данные беговой динамики: длину шага, коэффициент вертикальных колебаний, время и распределение контакта с землей. В режиме плавания устройство рассчитает темп и количество гребков, а в режиме лыжи или сноуборд — скорость, расстояние, количество спусков и падение высоты по вертикали.

С помощью смарт-часов можно оценивать качество тренировок: устройство автоматически оценивает последние данные занятий и индикаторы эффективности, а затем сообщает, занимаетесь ли вы продуктивно или слишком интенсивно.

Для тех, кто не представляет себе жизнь без активного отдыха, Garmin предлагает портативные навигаторы GPS и GLONASS с высокочувствительными приемниками, которые не теряют сигнал даже в сложных условиях. Навигаторы оснащены встроенным электронным 3-осевым компасом с компенсацией и барометрическим альтиметром для отслеживания погоды и точного определения высоты. Беспроводной обмен данными позволяет обмениваться маршрутными точками и треками с другими совместимыми устройствами в режиме реального времени, без подключения к компьютеру.

Набирающий популярность велоспорт компания тоже не обошла стороной. Помимо высокотехнологичных велокомпьютеров с трекингом, измерителем мощности и пульсометром, Garmin разработала радары заднего обзора для обеспечения безопасности на дороге и интеллектуальные фары, автоматически подстраивающиеся под меняющиеся условия освещенности.

Помимо перечисленного, в магазинах Garmin можно найти множество других гаджетов: экшн-камеры, автомобильные навигаторы и видеорегистраторы, эхолоты и картплоттеры и другие приборы.

Все новинки и проверенные временем хиты продаж компании Garmin теперь можно приобрести в фирменном отделе в ТРК "Сити-Центр".

Если выбранной вами модели нет в наличии, не спешите расстраиваться, любой товар доставят в кратчайшие сроки под заказ.

ТРК "Сити-Центр", 1 этаж

Барнаул, Красноармейский проспект, 47а

+7(3852) 39-52-58

http://www.garmin.ru

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