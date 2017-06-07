Фото: ffprom22.ru
Производство брикетированной лузги, являющейся альтернативным топливом, запустили на Бийском маслоэкстракционном заводе, сообщают в краевом управлении пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Мощность новой линии производства составляет 20 тонн в сутки. Собственники предприятия уверены, что альтернативное топливо будет все более популярным в индустрии гостеприимства.
Отмечается, что лузга имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и превышает теплотворность дровяного топлива. К примеру, сжигание 100 килограммов брикетов из лузги эквивалентно полученному теплу при сжигании 70-100 килограммов каменного угля и 120-200 килограммов дров.
Ранее подобная линия производства была установлена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе.
Комментарии
Что есть "индустрия гостеприимства?"
Реклама. Теплотворная примерно лузги 4300 угля 5300, т.е. 100 кг лузги примерно 70-75 кг угля, при стоимости ДО 2500, из лузги цена должна быть 2000 рублей. Только после расчетов можно прикинуть нужны эти брикеты или нет. Я купил-бы пеллеты из лузги по 2000, дороже они не нужны, мыши очень их любят, да и защита от влаги должна быть конкретная.
уже ведь писали что где в крае начали стряпать такую фигню. мы все посовещались и решили, что это бестолковое действо