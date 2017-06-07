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Путин: американская система ПРО защищает не всю территорию США

, ИА "Амител"
Такую точку зрения президент РФ выразил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну

Фото: gazeta.a42.ru

Российский лидер Владимир Путин считает, что система противоракетной обороны США не обеспечивает защиту всей территории страны. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Журналисты издания ознакомились с отрывками из фильма Стоуна, который был снят на основе нескольких бесед с президентом РФ. "Сегодня ракетный щит не защитил бы территорию США", — цитирует агентство главу российского государства на английском языке.

Напомним, что полностью документальный фильм Стоуна покажут 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

Ранее канал опубликовал фрагмент фильма, в котором Путин заявил, что в ходе открытого и масштабного военного столкновения между РФ и США не выжил бы никто. "Я думаю, что никто бы не пережил", — такой ответ дал президент РФ в ответ на вопрос, смогли ли бы, по его мнению, Штаты взять верх, если бы "холодная" война между Москвой и Вашингтоном стала "горячей".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2017 12:00
- гость -

Опять пришли лихие времена,
Народу показали фигу с маком.
Кого-то вновь вожди послали на...
А остальные сами встали раком.

Был трон российский этим укреплён,
Провозглашён порядок новый в мире,
И над рядами боевых знамён
Был брошен клич: мочить врагов в сортирe!

Враги хотят Россию погубить,
Но на Руси всегда умели драться
Гораздо лучше, чем производить.
Не любят нас, зато опять боятся!

Кругом враги! (Успехи налицо)
Обидит кто, полезем сразу в драку.
Народ у нас не любит мудрецов.
В России любят слушать подлецов,
И на ура бросаются в атаку!

(Михаил Бродский, 2008г.)

0  0
7.06.2017 12:04
- гость -


7.06.2017 12:00
- гость -

Для тебя Бродский ум и честь? Только вот прибрался как безродный, непонятно где....

0  0
7.06.2017 12:09
- гость -

На Бродского аллергия? Так тут безотносительно к нему написано правильно.

0  0
7.06.2017 12:20
- гость -

Дык, что же он, военную тайну врагу открыл?

0  0
7.06.2017 12:28
- гость -

7.06.2017 12:00
- гость
ваш Бродский мелкий дурачок, которому никогда не понять ни трагедии ни величия русского народа

0  0
7.06.2017 12:29
- гость -

Неправильно Путин сказал, надо было сказать русский народ выживет, а америка потонет вместе с убежищами

0  0
7.06.2017 13:04
гость

Ну дык, этнический еврей, считающий себя патриотом Украины, с папой замдиректора завода, дедом владельцев фабрики. Только такие люди истинные радетели за Россию. М-да.

0  0
7.06.2017 13:08
Думаю

Деньги, дети и недвижимость высокопоставленных российских граждан, находящиеся а Америке, защищают территорию США лучше всякой ПРО!

0  0
7.06.2017 13:11
- гость -

В России сплошной пояс ПВО в Россмм имеет только Москва.

0  0
7.06.2017 13:13
-гость-

сплотиться нужно вокруг нацлидера, нужно помочь в это непростое время нашим товарищам Роттенбергам, Сечину, Тумченко.

0  0
7.06.2017 13:40
- гость -

Генеральная прокуратура России не стала обнародовать итоги проверки "Панамских документов". В ведомстве объяснили отказ в раскрытии информации тем, что в документах о результатах проверки содержатся секретные сведения.

В "Панамском досье" упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин - близкий друг Путина. В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

В "Панамских документах" также говорилось об офшорных схемах с участием ближайшего соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, члена Совета Федерации от Чеченской Республики Сулеймана Геремеева. Зарубежные активы были найдены у псковского губернатора Андрея Турчака, главы Челябинской области Бориса Дубровского, сына заместителя министра МВД Игоря Зубова и заместителя главы МВД Александра Махонова. В "Панамских документах" упоминалась семья арестованного позже по подозрению в получении крупной взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а также супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя "панамский скандал" в апреле прошлого года на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, заявил, что никаких миллиардов у Сергея Ролдугина нет, а практически все свои деньги, зарабатываемые в качестве миноритарного акционера в одной из компаний, он тратит на приобретение для России музыкальных инструментов.

По версии Путина, заинтересованные в расколе силы публикацией досье пытались "внести какое-то недоверие внутри общества к органам власти, к органам госуправления, настроить одних про

0  0
7.06.2017 13:41
- гость -

Со своей стороны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал опубликованную информацию о сети офшоров "вбросом", организованным бывшими сотрудниками Госдепартамента США, ЦРУ и других спецслужб и направленным лично против Путина и России.

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