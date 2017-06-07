Фото: avto-polis.kiev.ua
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между РФ и КНР на 2017-2020 годы. Соответствующее заявление министр сделал на встрече с китайским коллегой, генерал-полковником Чан Ваньцюанем, передают в среду, 7 июня, "Известия".
Шойгу отметил, что дорожная карта была подготовлена российскими экспертами. "Предлагаю сегодня ее подписать", — цитирует издание слова российского министра.
Также глава военного ведомства отметил готовность обеих стран к совместным усилиям по защите мира и укреплению международной безопасности и подчеркнул высокую интенсивность двусторонних переговоров. Шойгу считает, что это "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".
"Коммерсант" напоминает, что в мае глава РФ Владимир Путин заявил, что РФ не боится КНР как конкурента в глобальной экономике и "грех не воспользоваться" возможностями, возникающими в ходе сотрудничества с КНР.
Комментарии
Какая к черту дорожная карта, надуманное специалистами! Каким надо быть еще специалистом, что не знать историю своего государства.
Чтоб познать события грядущего времени. Следует тем специалистам оборотится во время однажды нами уже пережитое.
Какая к черту дорожная карта, надуманное специалистами! Каким надо быть еще специалистом, что не знать историю своего государства.
Чтоб познать события грядущего времени. Следует тем специалистам оборотится во время однажды нами уже пережитое.
Дорожные карты китайцы на Дальнем Востоке давно уже проложили, без подписи Тувинского генерала
Модное выражение "Дорожная карта" --пойду составлю на вечер между мной и питейным заведением и посмотрим завтра совпал ли маршрут....