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Полицейские задержали в Крутихинском районе 18-летнего молодого человека, которого подозревают в угоне машины ВАЗ-2107. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что злоумышленник неправомерно завладел автомобилем ночью. Машина стояла в незапертом гараже соседа открытой с ключами в замке зажигания. Правоохранители нашли авто брошенным рядом с местом угона. Предварительно установлено, что молодой человек покатался на машине и бросил ее после того, как заглох двигатель.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
Подчеркивается, что молодой человек ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
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