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Главной причиной проблемы ожирения, которая, судя по данным Роспотребнадзора, остро проявляется в Алтайском крае, является несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и общая экономическая ситуация.
В эфире телеканала "Россия 24" был проведен разбор ситуации. Ожирение было названо даже "чумой нашего времени".
Напомним, Алтайский край занял второе место среди регионов России, где стали чаще ставить диагноз "ожирение".
В эфире федерального канала пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева связала обострение ситуации с тем, что в организм человека все меньше поступает макро- и микроэлементов, зато фиксируется избыточное потребление простых углеводов.
"По сравнению с 2011 годом заболеваемость ожирением возросла в 2,3 раза и, к сожалению, прогнозируется только тенденция к росту. Тенденции характерны для всего мира, но мы, к сожалению, не стали исключением", — отметила представитель ведомства.
Было подчеркнуто, что главной причиной эпидемии ожирения является именно отсутствие сбалансированного питания.
Кроме того, журналисты "России 24" рассмотрели связь проблемы ожирения с общей экономической ситуацией, которая по объективным причинам в регионах России разнится.
Так, акцент был сделан на соотношении уровня средних зарплат с ценами на потребительские корзины. В Москве, например, продовольствие составляет лишь треть от заработной платы, а вот в Алтайском крае — больше половины.
Как сообщал портал Amic.ru, по последним данным, уровень ожирения среди населения Алтайского края составляет 975,9 на 100 тысяч человек. Еще острее эта проблема стоит в Ненецком автономном округе — 1031,96 на 100 тысяч населения.
Третье место в "жирном" рейтинге за Пензенской областью (678,08 на 100 тысяч человек).
Комментарии
Брешут гады! Не может такого быть, что бы в передовом аграрном регионе питание было не правильное и не сбалансированное.
975,9 на 100 тыс - это менее 1 процента. В то же время, если взять данные по всей планете, называются цифры порядка 312 миллионов с ожирением. Это уже порядка 4-5%. Где-то называются страны, в которых 50% населения страдают ожирением. Так что либо кто-то приводит не те данные, либо указанный 1% явно не стоит того, чтобы раздувать проблему.
Не важно что есть в аграрном крае. Важно что у населения денег на овощи и мясо не хватает, приходится питаться хлебом, картошкой и макаронами. Иного результата по объему талии с таким рационом быть не может.
Россияне разжирели не от хорошей жизни
Роспотребнадзор бьет тревогу: из-за неправильного питания страна вымирает
За последние пять лет заболеваемость ожирением в России выросла более чем вдвое. Самая тяжелая ситуация — в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области, говорится в докладе Роспотребнадзора за 2016 год. Причем почти втрое чаще, чем взрослые, страдают ожирением подростки: уже в 15−17 лет это прямой путь к диабету, гастритам, язве, варикозам…
Когда диабет «злокачественный»
Согласно опубликованному Роспотребнадзором докладу «О состоянии санитарно-эпидемического благополучия», в России стремительно увеличивается число болезней, связанных с неправильным питанием. Среди них самые частые — это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная, желчекаменная, варикозная болезнь, сахарный диабет и, конечно, ожирение.
Скажем, с 2011 по 2015 годы заболеваемость ожирением в стране выросла почти в 2,5 раза: со 124 до 285 случаев на сто тысяч населения (более свежих данных, увы, еще нет). Самые высокие уровни заболеваемости — в трех территориях: Ненецкий автономный округ (1032 заболевания на сто тысяч населения, то есть вчетверо чаще, чем по стране), Алтайский край (976 случаев) и Пензенская область (678 случаев).
Можно сравнить с показателями других регионов (за 2015 год): Волгоградская область — 256 случаев, Орловская область — 326 случаев, Тамбовская область — 401, Самарская область — 438…
Столь же печальная ситуация и с сахарным диабетом II типа («злокачественным», который не лечится инъекциями инсулина). Если в 2011 году этим заболеванием страдало 269 человек на сто тысяч населения, то в 2015 году — уже 275.
Самая высокая заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, — в Ивановской области (531 случай диабета на сто тысяч населения), Курганской области (459 случаев) и Карелии (424 случая).
Как прогнозирует Роспотребнадзор, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться: это связано с тем, что качество питания россиян ухудшается. Во-первых, люди недостаточно потребляют вместе с пищей жизненно важных макро- и микроэлементов.
Во-вторых, россияне слишком много едят «простых» углеводов — это белый хлеб и сладости. Их еще называют «быстрыми», потому что они быстро дают ощущение сытости. Есть еще «сложные» (или «медленные») углеводы, которые обладают большей пищевой ценностью — это крупы, макароны, хлеб грубого помола, свежие овощи.
вот она лезет шаурма родная ..в пузяки
Угроза таится… в детском саду
Только у 5% людей ожирение — это следствие заболеваний эндокринной и нервной системы, а у подавляющего большинства причина болезни — нарушения в питании. То есть человек потребляет слишком много калорий, а тратит — слишком мало.
«Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов» (утверждены Минздравом России в августе 2016 года), гласят: каждый человек в год должен съедать не более 24 кило сахара. А в реальности эта цифра последние годы не опускается ниже 40 килограммов!
Громче всего эксперты Роспотребнадзора бьют тревогу по поводу питания детей, которые страдают ожирением намного чаще, чем взрослые. По итогам 2015 года такой диагноз был впервые выставлен в 382 случаях на каждые сто тысяч детского населения и в 738 случаях на каждые сто тысяч подростков (в возрасте от 15 до 17 лет).
Подростки — группа риска, в первую очередь из-за неправильного питания (пристрастие к газировкам, сладостям и фаст-фуду) и малоподвижный образ жизни. Причем даже если родители запрещают своим чадам пить газировку и есть чипсы, это вовсе не значит, что детей — в «пищевой» безопасности.
Как говорится в докладе Роспотребнадзора, сегодня в школах и детсадах часто не выполняются нормы по основным продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи, соки). Занижаются порции готовых блюд, зато их калорийность искусственно завышают именно за счет углеводсодержащих продуктов — картофеля, макарон, хлеба.
За прошлый год в адрес Роспотребнадзора поступило почти полтысячи жалоб на плохое питание детей, больше всего нарушений выявлено в Ивановской, Костромской, Пензенской областях, Калмыкии и Забайкальском крае.
Депутатам остается кусать локти
Роспотребнадзор в докладе указывает, что в России на национальном уровне поставлена задача — к 2020 году распространение ожирения и гипертонической болезни должно сократиться на треть. Только как этой задачи добиться, если статистика вопиет о том, что заболеваемость не снижается, а растет?!
После публикации доклада проблемой вдруг озаботились и в Госдуме. Зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин заявил, что необходимо законодательно регламентировать содержание сахара в пищевой продукции.
«Сегодня поставщики, особенно оптовые, нарушают маркировку, не указывают наличие разного рода вредоносных веществ, скрывают их или печатают информацию о них мелким шрифтом», — говорит Говорин.
«Свободная пресса» уже рассказывала, что депутаты разных фракций уже не раз вносили в Госдуму законопроекты, ужесточающие требования к продуктам питания. Скажем, Заксобрание Ленинградской области, возглавляемое Сергеем Бебениным, предлагало полностью отказаться от растительных жиров (пальмоядрового и кокосового масла, пальмового и пальмоядрового стеарина) при производстве детского питания.
пивас шаурма и тд
Либерал-демократы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов предлагали ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих глутамат натрия (усилитель вкуса): чтобы они стояли в магазинах на специально отведенных полках.
Ну а, скажем, парламент Кабардино-Балкарии под руководством Ануара Чеченова требовал ужесточить правила работы предприятий общепита и пищевых производств (молока, мяса, консервов, сладостей): чтобы их плановые проверки можно было проводить чаще, чем дважды за три года.
Однако все эти законопроекты (как и многие другие) по разным основаниям Госдума «зарубила». И что уж теперь парламентариям кусать локти, сожалея о поразившей страну эпидемии ожирения?!
Качество продуктов питания, точнее содержание в них синтетики, которая не усваивается организмом, просто идёт отложение и накопление. Аналогия - ранее на свалках всё (практически) разлагалось и усваивалось микроаргонизмами, на сегодня химия просто копиться ...
Причины ожирения становятся все более и более актуальным вопросом в современном обществе, в котором, с каждым годом, становиться все больше и больше людей страдающих от лишнего веса. Давайте разберемся в том, какие же основные причины этой болезни.
1 причина ожирения — возраст.
Так уж заложено в нас природой, что с возрастом замедляется обмен веществ. К сожалению, далеко не все знают, что после 35 нужно более тщательно следить за своим рационом, чтобы не накапливались излишки никому не нужного жира.
2 причина ожирения — пол
Как ни печально это признавать, но ожирению больше подвержены женщины. В основном это происходит потому, что из-за большего объема мышечной ткани у мужчин более быстрый обмен веществ, ну, а вторая причина, в том, что в женском организме часто происходят гормональные изменения, например, в период беременности, а затем сразу после рождения ребенка.
3 причина ожирения -эндокринные расстройства.
Достаточно часто причиной ожирения является разнообразные эндокринные расстройства, такие как нарушение работы щитовидной железы, надпочечников, половых желез. Все это ведет к закономерному увеличению массы тела. Если вы заметили резкий набор веса, перепады настроения или какие-либо другие отклонения от нормального состояния вашего организма, обязательно посетите врача, чтобы вовремя начать лечение, или же исключить эту причину.
4 причина ожирения — наследственность
В нас генетически заложено, какой будет метаболизм, аппетит, количество жировых клеток и тд с вероятностью до 70-80%. Но главное не забывать, какой бы ни была наша генетика, это еще не означает, что не возможно снизить вес и поддерживать хорошую форму. Конечно, если есть такая предрасположенность проще всего не допускать возникновения проблемы, но если все же она возникла, генетика не повод опускать руки!
5 причина ожирения -недостаток физической активности.
В современном обществе, с развитием различных технологий, стало все больше и больше людей проводящих 90% своего времени в сидячем положении. Это не могло не
Это не могло не сказаться на организме, в том числе и на жировых отложениях. Если брать статистику, то средние энергозатраты представителей мужского пола снизились с 3600 ккал в день, как было в 1950 году до 2400 ккал в день по результатам исследований 2004 года. Поэтому, чтобы потом не бороться с лишними килограммами, любую минуту уделяйте движению, подойдет все: фитнес, просто ходьба, игры с детьми или уборка в доме. Главное не сидите перед телевизором, заедая любимый сериал очередной порцией конфет.
6 причина ожирения -нерациональное питание.
Фаст-фуд, как же ты удобен, быстр в приготовлении, вкусен… вот только здоровья он нам не прибавляет, поэтому чтобы сохранить здоровье и фигуру нужно особенно внимательно выбирать то, что мы едим, и продукты из которых готовим.
7 причина ожирения -психологические факторы.
Пожалуй самая серьезная причина, из-за которой люди не только набирают вес, но и годами не могут потом с ним расстаться. Причинами могут быть стресс, низкая самооценка, усталость, неудовлетворенность жизнью…
Давайте посмотрим правде в глаза, очередной стресс почти наверняка заедается какой-нибудь шоколадкой, преимущественно на ночь. После чего дается клятвенное обещание, что это был последний раз, а с завтрашнего дня на диету. А завтра: работа, дети, какие-то проблемы и снова вечер с любимой шоколадкой. Замкнутый круг получается.
Если проблема именно в этом, то стоит найти в чем именно она заключается и научиться с ней справляться. В этом могут помочь различные психологические тренинги, медитации, посещения психологов.
Будьте внимательны к себе и тогда причины ожирения волновать вас не будут!
бизнесс совсем о....л, если технолог из 300 грамм мяса не сможет сделать килограмм колбасы, его никуда не возьмут на работу. Колбасы и котлеты наполовину состоят из куриной шкуры, костей и перьев...
"Жиреющий" народ выживает на макаронах и хлебе, чтобы не сдохнуть! В СССР в овощных магазинах можно было за копейки купить натур.прод. и по низким ценам овощи и фрукты. Сегодня неизвестно из чего сделанные продукты, по такой цене что делаешь выбор между овощами и макаронами...