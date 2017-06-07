Среда, 7 Июнь, 14:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,67
€ 63,78
Brent
$ 51,5
28°
Обь
420см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Купальный сезон-2017ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России

, ИА "Амител"
К участию допускаются все желающие с велосипедом

Первый в истории открытый чемпионат по дуатлону "Кубок Веландии" пройдет в Барнауле 12 июня, в День России. Чтобы стать участником уникального спортивного мероприятия, необходимо до 10 июня отправить заявку на сайт velandia.ru. Организаторами чемпионата по дуатлону выступают комитет города по физической культуре и спорту и сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха "Спортландия" и "Веландия".

Соревнования пройдут 12 июня на площади Советов. Регистрация участников начнется в 10 часов, а сама гонка – в 11.30. Всех спортсменов разделят на четыре категории:

- Юниоры: 2002-2000 г.р. (Участие лиц моложе 2002 г.р. обсуждается индивидуально с тренером)

- Девушки/Женщины: 1999 г.р. и старше

- Мужчины: 1999-1987 г.р.

- Мужчины: 1986 г.р. и старше.

Дистанция первого дуатлона подходит любому новичку-велосипедисту. Важно лишь запомнить некоторые детали правил поведения в транзитной зоне. Первый этап — пятикилометровый бег, затем нужно преодолеть путь на велосипеде в 20 километров и ещё 2,5 километра бежать. 

Для подсчета результатов будет использоваться электронная система замера времени. Каждому участнику чемпионата при регистрации выдадут специальный чип, который определит точный результат.

Организаторы сообщают, что обязательным условием является наличие у участника технически исправного велосипеда, а также переднего и заднего тормоза в нем. Кроме того, запрещено использовать руль "баран", "рогатку" и лежаки. Ширина покрышек колес не должна быть меньше 1,5", за исключением односкоростных велосипедов. Для регистрации на участие в чемпионате Барнаула необходимо выслать заявку на сайт http://velandia.ru/velolife/velogonki/dyatlon-brn-120617.php.

В ней нужно указать паспортные данные, ФИО, дату рождения и телефон. Это необходимо для аренды специальных датчиков хронометража. Организатор обещает внушительный призовой фонд, а победитель среди мужчин получит новенький велосипед. Кроме того, призами и медалями награждаются участники, занявшие 1-5 места в категориях. Более подробную информацию можно узнать на сайте: https://vk.com/duatlon_brn.

Дуатлон — вид спорта, включающий в себя этап бега, затем велогонки и еще один этап бега. Дуатлон имеет некоторое сходство с триатлоном, но без плавательного этапа.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
14:16
Городской "апокалипсис": Барнаул без электричества погрузился в хаос 0
14:01
Барнаульцы застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Фото 3
13:43
Участников "неправильных" митингов будут выгонять из школ и вузов 10
13:33
Аварийное отключение электричества произошло в центре Барнаула 3
13:25
Саркози: "Макрон – это я, только лучше" 0
13:13
Счетная палата назвала страну, не вернувшую России около миллиарда долларов 11
13:08
Как отдыхаем на День России в 2017 году? 6
13:01
Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ 7
12:54
Бизнес из Татарстана планирует вложиться в алтайскую игорную зону 1
12:45
Шнуров открыл выставку своего искусства "Ретроспектива брендреализма" 2
12:35
Четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Барнауле 3
12:22
Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России 0
12:16
Шойгу предложил подписать дорожную карту военного развития РФ и Китая 4
12:02
Аллея Ивана Ползунова появилась в инновационном центре "Сколково". Фото 7
11:52
Путин: американская система ПРО защищает не всю территорию США 12
11:33
Порошенко обязал телевидение вещать на украинском языке 75% времени 3
11:22
Тройное ДТП произошло в Барнауле. Фото 2
11:14
Несбалансированное питание и зарплаты: почему "жиреет" Алтайский край 39
11:08
Тренерский штаб "Спартака" получил 2 миллиона евро за чемпионство 2
10:52
Российский фестиваль "Кинотавр" открывается в Сочи. Что интересного там покажут? 0
10:41
Песков поделился подробностями предстоящей встречи Путина и Трампа 10
10:37
Трое мужчин и ребенок погибли при пожаре в Новосибирской области 0
10:23
Альтернативное топливо из брикетированной лузги начали производить в Бийске 3
10:12
Житель Тольятти избил пенсионерку пивной бутылкой из-за 40 рублей 17
10:07
60-летний житель Алтайского края пропал без вести 3
10:00
Мероприятие "Отпечаток" пройдет в Барнауле в четвертый раз 0
09:51
Алтайский край не входит в число самых пьющих регионов России 9
09:40
Медведь-пианист проник в квартиру жительницы США. Видео 1
09:31
Пройди тест на знание ПДД и выиграй приз 15
09:30
У компании "Алгоритм" появился новый символ 3
09:22
"Пока машина не провалится": барнаулец жалуется на большую яму в центре 4
09:14
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшего 37-летнего рубцовчанина 0
09:03
Многоквартирный жилой дом загорелся ранним утром 7 июня в Барнауле 7
09:00
Брутально и со вкусом: как выбрать свадебный кортеж? 7
08:59
СМИ сообщили о нежелании миллиардеров платить налоги в России 18
08:39
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 июня 0
08:19
Путин сомневается в победе США в случае войны с Россией 60
07:44
Избирком назначил довыборы одного депутата в Алтайское Заксобрание 1
07:27
Андрей Звягинцев рассказал Amic.ru о "Нелюбви", Каннах и Дмитрии Киселеве 7
07:03
Двухуровневую квартиру с библиотекой продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 10
06:32
Студия Universal выпускает новую "Мумию" с Томом Крузом. Стоит ли это смотреть? 0
06:01
Беларусь в помощь: как будут проверять алтайский мед после претензий Китая? 13
05:08
Шквалистый ветер, дождь и жару прогнозируют в Алтайском крае на 7 июня 0
04:17
Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой 11
03:38
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 0
21:52
Украинец прошел по тросу, натянутому между двумя воздушными шарами 2
21:35
Жириновский сравнил квартиры москвичей с "запорожцами" и "мерседесами" 1
21:23
Россиянка получила в ОАЭ тюремный срок за средний палец в адрес американки 2
20:52
Соцсеть Ukrainians заработала: пока что можно зайти и сменить фотографию 2
20:21
Посетитель "Перекрестка" заснял отряд крыс на полках с хлебом и тортиками 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.