Компания Tele2 запускает новую услугу "Плюс навигация". Она позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

Услуга "Плюс навигация" предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации "Яндекс. Карты", "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Транспорт". При пользовании опцией включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Активировать услугу "Плюс навигация" можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении "Мой Tele2" и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 "Другие правила", целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.