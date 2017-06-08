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Компания Tele2 запускает новую услугу "Плюс навигация"

, ИА "Амител"
Услуга позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика по России

Компания Tele2 запускает новую услугу "Плюс навигация". Она позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

Услуга "Плюс навигация" предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации "Яндекс. Карты", "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Транспорт". При пользовании опцией включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Активировать услугу "Плюс навигация" можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении "Мой Tele2" и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 "Другие правила", целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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