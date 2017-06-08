Ровно 45 лет назад на экраны вышел фильм "Двенадцать стульев". Один из киношедевров Леонида Гайдая и литературных шедевров Ильи Ильфа и Евгения Петрова давно и надолго разобран народом на цитаты. Вспоминаем самые яркие из них.
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Ровно 45 лет назад на экраны вышел фильм "Двенадцать стульев". Один из киношедевров Леонида Гайдая и литературных шедевров Ильи Ильфа и Евгения Петрова давно и надолго разобран народом на цитаты. Вспоминаем самые яркие из них.
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