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Новости

Счетная палата назвала страну, не вернувшую России около миллиарда долларов

, ИА "Амител"
Кредит Венесуэле был выдан в 2012 и 2013 годах

Фото: ameresco.com

Российский бюджет в текущем году лишился около 950 миллионов долларов (54 миллиарда рублей) из-за не выполненных Венесуэлой обязательств по возврату долга. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В документе говорится, что страна не выполнила условия реструктуризации долга перед РФ, в результате чего бюджет недополучит 53,87 миллиарда рублей.

Отмечается, что кредит Венесуэле на 2,98 миллиарда долларов Россия одобрила еще в 2011-м, а в 2012 и 2013 годах деньги были выданы. В прошлом году долг реструктуризировали. Средства в размере 0,53 миллиарда долларов предполагалось выплачивать в 2019-2021 годах, а остальные деньги — в течение пяти лет с марта 2017 года.

Life пишет, что именно в марте стало известно о сокращении международных резервов южноамериканского государства до 10 миллиардов долларов — это втрое меньше объёмов 2011 года. При этом уже в текущем году Каракас должен был вернуть около 7,5 миллиардов долларов в уплату накопившихся долгов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2017 13:16
медведь-шатун

Вовка простит, мы богатые - понт дороже денег....

0  0
7.06.2017 13:32
- гость -

Это понятно, что вечно обкрадены!
Пожалуйста покажите лица тех умников, иностранных посредников, участвующих в вывозе валюты из собственной страны.

0  0
7.06.2017 13:32
- гость -

Это понятно, что вечно обкрадены!
Пожалуйста покажите лица тех умников, иностранных посредников, участвующих в вывозе валюты из собственной страны.

0  0
7.06.2017 13:32
- гость -

Не, ну пора уже ехать за деньгами, чего хлопец дома отсиживается...

0  0
7.06.2017 13:32
- гость -

Засекреченные иностранные заемщики не вернули российскому правительству более 1 млрд долларов долга, который должен был быть выплачен в этом году, пишет РБК со ссылкой на направленные в Госдуму материалы правительства.

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги. Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества.


0  0
7.06.2017 13:33
- гость -

Своих не сдаем!!!

0  0
7.06.2017 13:33
- гость -

Своих не сдаем!!!

0  0
7.06.2017 13:34
- гость -

Кстати

В сфере рыночных займов непогашение основного долга в течение 10-15 дней или невыплата процентов, как правило, признается дефолтом.
При межгосударственных кредитах слова «дефолт» обычно избегают. Например, МВФ использует понятие «просроченная задолженность» (arrears), хотя по существу это аналогично дефолту.

0  0
7.06.2017 13:36
- гость -

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, сообщил, что иностранные заемщики обратились в министерство по поводу реструктуризации задолженности. «Ряд иностранных заемщиков обратился к нам с предложением по реструктуризации, переносу погашения, задолженности перед Российской Федерацией, что сократило источники финансирования дефицита бюджета»,— приводит ТАСС его слова. «Общий объем сокращения от этих источников составит 117 млрд руб.»,— добавил министр.

0  0
7.06.2017 13:39
- гость -

А про Украину уже забыли! Местная шпана обещала все в кратчайшие сроки вернуть и с процентами.

0  0
7.06.2017 13:42
Антиедерас

Ничё, вован с народа возьмет. Купит себе новый прицеп к волге.

0  0
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