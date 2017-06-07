Фото: altairegion22.ru
Аллею имени Ивана Ползунова открыл в инновационном центре "Сколково" губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Аллея появилась в Центре разработки и коммерциализации новых технологий. В начале аллеи была организована инсталляция паровой машины Ползунова.
Александр Карлин напомнил присутствующим, что паровую машину Ползунова создали на государственные средства. Сей факт глава региона назвал примером "очень эффективных государственных инвестиций в развитие инноваций в России".
"Во многих энциклопедиях пишут, что Иван Иванович Ползунов был инженером — и это так, поскольку он изобрел "огненную машину". Но вместе с тем он никогда инженером не был, а был экономистом. И паровая машина была изобретена им под запросы бизнеса — умный, грамотный бизнес должен стимулировать инновации и прорывные технологии", — сказал губернатор.
Вместе с Александром Карлиным в церемонии открытия аллеи приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, алтайский сенатор Михаил Щетинин и президент "Сколково" Виктор Вексельберг.
Комментарии
Щетинин молоток, ни сколько не стареет.
Бесславная гибель ползуновского детища
23 мая начались испытания машины Ползунова, а 4 июля в "Дневной записке" испытаний засвидетельствовали "исправное машинное действие".
В 6 часов утра 7 августа 1766 г. состоялся пуск в эксплуатацию первой теплосиловой установки, предназначенной для непосредственного привода заводских механических агрегатов.
Первая в истории паровая машина, предназначенная не для подъема воды, а для заводских нужд, действовала успешно, хотя из всех людей, занятых ее эксплуатацией, некоторый опыт был только у юных учеников Ползунова. Ведь ни один специалист не был дан в помощь изобретателю во время строительства.
10 ноября 1766 г. произошло то, что предвидел строитель. Котел, на который отпустили слишком тонкие медные листы, дал течь. Машину остановили и больше никогда не пускали в действие.
Все издержки на строительство и самой машины, и котла, и воздуходувной установки, и печей составляли 7233 руб. 511/4 коп., а чистая прибыль от работы машины составила за три месяца 12640 руб. 28 1/2 коп. Это при том условии, что использовали только одну треть развиваемой машиной мощности: одну треть дутья использовали, а две трети -- выпускали в воздух. Если бы машину загрузили полностью, она принесла бы за тот же период свыше 45 000 рублей дохода. Анализ денежных документов показывает, что при правильном использовании на полную мощность машина Ползунова давала бы ежегодно чистой прибыли до 180000 рублей.
Тем не менее с 10 ноября 1766 г. машина была навсегда остановлена из-за вполне устранимой течи парового котла.
7.06.2017 12:08
- гость -
Про это Карлин почему-то не сказал ничего.
И про то, что Политех им. И.И. Ползунова без ректора уже год тоже ничего не сказал.
Фабрик и заводов нет, а макет паровой машины есть!!! Ура !!! А чего так далеко везли? Поставили бы у входа в "Ашан"...
Когда-то посмотрел документальный фильм "Счастливые люди". И ведь для счастья человеку не так много и надо. И не всегда счастливый человек улыбается.
Выйдет ли когда-нибудь фильм "Сытые люди"?
Аллею Ползунова открыли, можно универ им. Ползунова закрывать или открыть на его месте центр инноваций, реноваций, махинаций и т.д. и т.п.
Как-то печально.
А за накидкой наноПолзунов или нанопаровая машина?
Папо Карло уж не знает где и как пропиарится, аки пчела всё за край печётся...., а на деле ПШИК.....
Ну теперь то точно попрем!!! У кого еще какие сомнения остались?