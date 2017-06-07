Среда, 7 Июнь, 14:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,67
€ 63,78
Brent
$ 51,5
28°
Обь
420см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Купальный сезон-2017ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Аллея Ивана Ползунова появилась в инновационном центре "Сколково". Фото

, ИА "Амител"
В торжественном мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Александр Карлин

Фото: altairegion22.ru

Аллею имени Ивана Ползунова открыл в инновационном центре "Сколково" губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Аллея появилась в Центре разработки и коммерциализации новых технологий. В начале аллеи была организована инсталляция паровой машины Ползунова.

Александр Карлин напомнил присутствующим, что паровую машину Ползунова создали на государственные средства. Сей факт глава региона назвал примером "очень эффективных государственных инвестиций в развитие инноваций в России".

"Во многих энциклопедиях пишут, что Иван Иванович Ползунов был инженером — и это так, поскольку он изобрел "огненную машину". Но вместе с тем он никогда инженером не был, а был экономистом. И паровая машина была изобретена им под запросы бизнеса — умный, грамотный бизнес должен стимулировать инновации и прорывные технологии", — сказал губернатор.

Вместе с Александром Карлиным в церемонии открытия аллеи приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, алтайский сенатор Михаил Щетинин и президент "Сколково" Виктор Вексельберг.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

7.06.2017 12:04
гость

Щетинин молоток, ни сколько не стареет.

0  0
7.06.2017 12:08
- гость -

Бесславная гибель ползуновского детища

23 мая начались испытания машины Ползунова, а 4 июля в "Дневной записке" испытаний засвидетельствовали "исправное машинное действие".

В 6 часов утра 7 августа 1766 г. состоялся пуск в эксплуатацию первой теплосиловой установки, предназначенной для непосредственного привода заводских механических агрегатов.

Первая в истории паровая машина, предназначенная не для подъема воды, а для заводских нужд, действовала успешно, хотя из всех людей, занятых ее эксплуатацией, некоторый опыт был только у юных учеников Ползунова. Ведь ни один специалист не был дан в помощь изобретателю во время строительства.

10 ноября 1766 г. произошло то, что предвидел строитель. Котел, на который отпустили слишком тонкие медные листы, дал течь. Машину остановили и больше никогда не пускали в действие.

Все издержки на строительство и самой машины, и котла, и воздуходувной установки, и печей составляли 7233 руб. 511/4 коп., а чистая прибыль от работы машины составила за три месяца 12640 руб. 28 1/2 коп. Это при том условии, что использовали только одну треть развиваемой машиной мощности: одну треть дутья использовали, а две трети -- выпускали в воздух. Если бы машину загрузили полностью, она принесла бы за тот же период свыше 45 000 рублей дохода. Анализ денежных документов показывает, что при правильном использовании на полную мощность машина Ползунова давала бы ежегодно чистой прибыли до 180000 рублей.
Тем не менее с 10 ноября 1766 г. машина была навсегда остановлена из-за вполне устранимой течи парового котла.


0  0
7.06.2017 12:22
dsN


7.06.2017 12:08
- гость -

Про это Карлин почему-то не сказал ничего.

И про то, что Политех им. И.И. Ползунова без ректора уже год тоже ничего не сказал.

0  0
7.06.2017 12:40
Дюша

Фабрик и заводов нет, а макет паровой машины есть!!! Ура !!! А чего так далеко везли? Поставили бы у входа в "Ашан"...

0  0
7.06.2017 12:42
- гость -

Когда-то посмотрел документальный фильм "Счастливые люди". И ведь для счастья человеку не так много и надо. И не всегда счастливый человек улыбается.
Выйдет ли когда-нибудь фильм "Сытые люди"?

Аллею Ползунова открыли, можно универ им. Ползунова закрывать или открыть на его месте центр инноваций, реноваций, махинаций и т.д. и т.п.

Как-то печально.
А за накидкой наноПолзунов или нанопаровая машина?

0  0
7.06.2017 13:14
медведь-шатун

Папо Карло уж не знает где и как пропиарится, аки пчела всё за край печётся...., а на деле ПШИК.....

0  0
7.06.2017 13:56
Ползуника

Ну теперь то точно попрем!!! У кого еще какие сомнения остались?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
14:16
Городской "апокалипсис": Барнаул без электричества погрузился в хаос 0
14:01
Барнаульцы застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Фото 3
13:43
Участников "неправильных" митингов будут выгонять из школ и вузов 10
13:33
Аварийное отключение электричества произошло в центре Барнаула 3
13:25
Саркози: "Макрон – это я, только лучше" 0
13:13
Счетная палата назвала страну, не вернувшую России около миллиарда долларов 11
13:08
Как отдыхаем на День России в 2017 году? 6
13:01
Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ 7
12:54
Бизнес из Татарстана планирует вложиться в алтайскую игорную зону 1
12:45
Шнуров открыл выставку своего искусства "Ретроспектива брендреализма" 2
12:35
Четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Барнауле 3
12:22
Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России 0
12:16
Шойгу предложил подписать дорожную карту военного развития РФ и Китая 4
12:02
Аллея Ивана Ползунова появилась в инновационном центре "Сколково". Фото 7
11:52
Путин: американская система ПРО защищает не всю территорию США 12
11:33
Порошенко обязал телевидение вещать на украинском языке 75% времени 3
11:22
Тройное ДТП произошло в Барнауле. Фото 2
11:14
Несбалансированное питание и зарплаты: почему "жиреет" Алтайский край 39
11:08
Тренерский штаб "Спартака" получил 2 миллиона евро за чемпионство 2
10:52
Российский фестиваль "Кинотавр" открывается в Сочи. Что интересного там покажут? 0
10:41
Песков поделился подробностями предстоящей встречи Путина и Трампа 10
10:37
Трое мужчин и ребенок погибли при пожаре в Новосибирской области 0
10:23
Альтернативное топливо из брикетированной лузги начали производить в Бийске 3
10:12
Житель Тольятти избил пенсионерку пивной бутылкой из-за 40 рублей 17
10:07
60-летний житель Алтайского края пропал без вести 3
10:00
Мероприятие "Отпечаток" пройдет в Барнауле в четвертый раз 0
09:51
Алтайский край не входит в число самых пьющих регионов России 9
09:40
Медведь-пианист проник в квартиру жительницы США. Видео 1
09:31
Пройди тест на знание ПДД и выиграй приз 15
09:30
У компании "Алгоритм" появился новый символ 3
09:22
"Пока машина не провалится": барнаулец жалуется на большую яму в центре 4
09:14
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшего 37-летнего рубцовчанина 0
09:03
Многоквартирный жилой дом загорелся ранним утром 7 июня в Барнауле 7
09:00
Брутально и со вкусом: как выбрать свадебный кортеж? 7
08:59
СМИ сообщили о нежелании миллиардеров платить налоги в России 18
08:39
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 июня 0
08:19
Путин сомневается в победе США в случае войны с Россией 60
07:44
Избирком назначил довыборы одного депутата в Алтайское Заксобрание 1
07:27
Андрей Звягинцев рассказал Amic.ru о "Нелюбви", Каннах и Дмитрии Киселеве 7
07:03
Двухуровневую квартиру с библиотекой продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 10
06:32
Студия Universal выпускает новую "Мумию" с Томом Крузом. Стоит ли это смотреть? 0
06:01
Беларусь в помощь: как будут проверять алтайский мед после претензий Китая? 13
05:08
Шквалистый ветер, дождь и жару прогнозируют в Алтайском крае на 7 июня 0
04:17
Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой 11
03:38
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 0
21:52
Украинец прошел по тросу, натянутому между двумя воздушными шарами 2
21:35
Жириновский сравнил квартиры москвичей с "запорожцами" и "мерседесами" 1
21:23
Россиянка получила в ОАЭ тюремный срок за средний палец в адрес американки 2
20:52
Соцсеть Ukrainians заработала: пока что можно зайти и сменить фотографию 2
20:21
Посетитель "Перекрестка" заснял отряд крыс на полках с хлебом и тортиками 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.