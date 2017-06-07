Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 7 июня в Московском музее современного искусства открыл свою личную выставку "Ретроспектива брендреализма", сообщает URA.RU
"Начиная с 7 июня в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре, д.9 "Ретроспектива брендреализма". Спешите видеть", — написал Шнуров в своем Instagram.
Музыкант поделится своей индивидуальной концепцией "брендреализма" — когда человек живет в мире придуманных брендов, которые он принимает за часть своей жизни, считая их признаком достатка.
Самым главным экспонатом выставки Шнуров считает себя: "Я бренд, и я манипулирую брендами. Стать обычным человеком я уже никогда не смогу".
При виде вязаного панно с Земфирой зрители невольно замирают и задаются вопросом: когда Шнуров, тусовщик и стиляга, научился вязать?
"Я могу сказать, что это я вязал долгими перелетами в бизнес-классе, брал спицы и под удивленные взгляды соседей по бизнес-классу я вязал Земфиру", — рассказал Шнуров. На самом же деле Земфиру Сергею подарили. А всю экспозицию, как сообщают СМИ, делают арт-рабы. Сергей Шнуров — создатель, мыслитель, философ и сатирик, и в его руках лишь идея.
Познакомиться с творчеством Шнура-художника можно будет с 7 июня по 12 июля. Артист заявил, что есть шанс заполучить его творчество в частную коллекцию совершенно бесплатно. Главное — оказаться с ним рядом в нужной обстановке в нужное время.
Цены за вход на выставку — 150 рублей для обычных граждан, 50 рублей — для льготников.
Комментарии
Ну эдак чужими руками и Я Пикассо, Да Винчи.....
чемпион мужик ..молодчина оптимист..поднимает людям настроение