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Саркози: "Макрон – это я, только лучше"

, ИА "Амител"
Экс-президент Франции добавил, что Макрон "далеко пойдет", если не сделает тех же ошибок

Фото: huffpost.com

Бывший французский лидер Николя Саркози заявил, что новый президент Эммануэль Макрон в сравнении с ним "лучше". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал BFMTV.

"Макрон — это я, только лучше", — произнес Саркози, отметив, что с возрастом он стал скромнее.

Кроме этого, экс-президент Франции назвал Макрона невероятным парнем, который выполняет безупречную работу. Бывший президент считает, что действующий глава страны сможет далеко пойти, если не повторит ошибок Саркози. "Мы не сможем его остановить", — заключил он.

Агентство отмечает, что во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. При этом экс-президент не разделял и проект Макрона.

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Напомним, основатель центристского движения "На марше", бывший министр экономики и инвестиционный банкир Эммануэль Макрон победил на выборах президента во Франции. За него проголосовали 66,06% избирателей, или 20,7 миллиона человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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