Фото: huffpost.com
Бывший французский лидер Николя Саркози заявил, что новый президент Эммануэль Макрон в сравнении с ним "лучше". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал BFMTV.
"Макрон — это я, только лучше", — произнес Саркози, отметив, что с возрастом он стал скромнее.
Кроме этого, экс-президент Франции назвал Макрона невероятным парнем, который выполняет безупречную работу. Бывший президент считает, что действующий глава страны сможет далеко пойти, если не повторит ошибок Саркози. "Мы не сможем его остановить", — заключил он.
Агентство отмечает, что во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. При этом экс-президент не разделял и проект Макрона.
Читайте также: Три часа переговоров: Путин и Макрон обсудили международные проблемы
Напомним, основатель центристского движения "На марше", бывший министр экономики и инвестиционный банкир Эммануэль Макрон победил на выборах президента во Франции. За него проголосовали 66,06% избирателей, или 20,7 миллиона человек.
Комментарии