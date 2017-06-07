Фото: siberiancoin-casino.com
Инвесторы из Татарстана могут вложить свои средства в развитие алтайской игорной зоны "Сибирская монета", сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, представители бизнеса из Казани намерены посетить "Сибирскую монету" в этом году.
Алтайскую игорную зону в краевом правительстве рассматривают как перспективный проект. По словам начальника регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, ежемесячно сюда приезжают порядка четырех тысяч человек.
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"Могу заявить, что у инвестора (компания "АЛТИ") есть желание к дальнейшему развитию проекта. Планируется расширение существующего проекта, инвестор намерен взять новые площадки и строить аналогичные объекты на этой территории, чтобы расширять качество услуг", — цитирует Захарова "Интерфакс".
Напомним, первое казино в "Сибирской монете" заработало в 2014 году. Размер инвестиций в развитие игорной зоны со стороны компании "АЛТИ" оценивается в 740 миллионов рублей.
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Комментарии
Вложится, в смысле приедут и просадят все калабашки, велком братья....