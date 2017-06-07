Полиция придумала, как бороться с участниками не согласованных с властью митингов. Теперь их личности будут передавать по местам их учебы. "МВД пойдет до конца: вплоть до исключения. Ректоры уже заряжены", — сообщает паблик MASH.
Как отмечается, такие меры были приняты к Кубку Конфедераций – 2017 в России.
Для выявления нарушителей будет использована специальная программа распознавания лиц, которая позволит установить личность за сутки.
Комментарии
Эта будет великая глупость, а не разумная мера воздействия.
Исключением из вузов, фактически наставляете их на путь истинный, бесконтрольный. Где на злобу дня удачно и адаптируются
Как удивительно. Для поиска реальных преступников, такая система не используется. А вот для отчисления с вузов людей, которые решили воспользоваться своим конституционным правом, она используется.
Тряпку на лицо - распознавайте.
[Конституция РФ] [Глава 2] [Статья 31] Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.// Полагаю власти давно конституцию не читали, и потому нарушают главный закон страны.
Диктатура идет на крайние меры ! ТРОН шатается...
Государство начавшее воевать со своей молодежью не имеет будущего.
Забыли уже как закончили Берия и его сподвижники...
Власти сами дают отличный повод сагитировать всю родню студента против нынешнего состояния .
У меня вопрос. Эта Сова лучше Спартан-300? Какие отличительные особенности этого аналоговнета?
балаклавы будут носить.или чулки.