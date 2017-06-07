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Девочка четырех лет выпала из окна пятого этажа в Барнауле. По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщили в краевом управлении СКР.
ЧП случилось днем 6 июня. "Из окна пятого этажа многоквартирного дома по улице Юрина города Барнаула выпала четырехлетняя девочка. Ребенок с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение", — отмечают в Следственном комитете.
Согласно предварительным данным, малышка перед падением оперлась на москитную сетку. Следствию предстоит выяснить все детали случившегося.
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