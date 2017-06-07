Фото: cdn.liberalamerica.org
Американский режиссер Майкл Мур создал во вторник, 6 июня, сайт, который предназначен для сбора разных утечек, касающихся действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на ресурсе заявление Мура.
Режиссер отметил, что сайт TrumpiLeaks "позволит бесстрашным разоблачителям" тайно связываться с ним и его командой. Мур, регулярно выступавший в последние месяцы с критикой Трампа, призвал американцев в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе предать огласке сведения о преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях со стороны главы Белого дома.
По его словам, это нужно сделать для "защиты США от тирании".
Режиссер отметил, что с помощью сайта собирается предоставить потенциальным разоблачителям программные средства, которые дадут им возможность тайно передать Муру компрометирующие Трампа сведения. Режиссер отметил, что 100% сохранного способа передачи данных по цифровой связи нет, однако на сайте TrumpiLeaks "применяются наиболее безопасные методы, чтобы защитить вашу анонимность".
Также Мур признает, что эта деятельность является рисковой, и у него могут возникнуть проблемы из-за нее.
Агентство отмечает, что Мур — один из самых известных американских режиссеров-документалистов. Среди его знаменитых работ – фильмы "Фаренгейт 9/11" (2004) и "Боулинг для Колумбины" (2002). Мур является лауреатом многих престижных наград, в том числе премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь".
Комментарии
Этот даун что на фото, считает что СШП угрожает тирания???