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Экс-министр финансов Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР), предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в России, сообщает "Коммерсант".
Сделать это команда Кудрина предлагает в рамках реформы государственного управления. По мнению инициаторов, данная мера поможет на треть сократить расходы на содержание чиновничества.
Заменить выпадающих чиновников предлагается путем повышения уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%.
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"Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, то есть примерно на 30%", — информирует о предложении Кудрина издание.
Комментарии
Начните с него...реально всем легче станет...редкий упырёк....
Маловато будет....на треть то)
главное московский аппарат при сокращениях не забудьте
Кудрина подменили инопланетяне. А может это хакеры сработали?
То, что в стране чиновников много и их надо сокращать - однозначно! Но куда они пойдут, 25 миллионов высокотехнологичных мест, хлопец обещавший профукал, поэтому тщательнее надо такие проблемы планировать...
Сокращение чиновников - дело хорошее, но сначала цифровизация....
видимо ждать долго, но кукарекнуть можно и сейчас.
Треть надо расстрелять. А уволить 90% из оставшихся.