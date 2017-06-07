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Режим санкций против Крыма в конце концов захлебнется в своей бесперспективности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
Он отметил, что после референдума в 2014 году на Крым пошла волна агрессии, продолжающаяся до сих пор. "Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется", — заявил Мурадов, добавив, что ограничения противоречат интересам самих государств Запада, а также "интересам мира и безопасности во всем мире".
Вице-премьер отметил, что Запад должен прийти к осознанию необходимости выстраивать международную политику лишь в конструктивном русле. Иначе "мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто", — утверждает политик, подчеркивая, что западным странам необходимо осознать, что легитимный крымский референдум "возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот".
Мурадов уверен, что решение в ЕС о продлении санкций, которое было согласовано постпредами стран-членов Евросоюза и должно быть принято формально 19 июня, противоречит ощущениям, желаниям и чаяниям европейских народов.
Политик заключил, что данные решения необходимо тщательно взвешивать, чтобы они не разрушали построенную за десятилетия мировую систему взаимоотношений и сотрудничества.
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лучше бы работали