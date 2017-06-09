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Как понравиться ее отцу?

, ИА "Амител"
Новая комедия об извечном конфликте понравится как молодому, так и старшему поколению

Знакомство с родителями возлюбленной — дело ответственное и всегда волнительное. Неудивительно, что эта тема стала главной в фильме "Почему он?", который предлагает очередную историю об этом неизбежном этапе отношений.

Фильм увидел свет в 2016 году и сразу занял хорошее место в рейтинге стоящих комедий. Режиссер Джон Гамбург собрал звездную команду актеров. Брайан Крэнстон, Джеймс Франко и Зои Дойч великолепно сыграли треугольник парень-дочь-отец, которые на протяжении картины ищут пути взаимопонимания и поддержки.

Отец Нед в исполнении Брайана Крэнстона чрезмерно опекает свою единственную дочь Стефани, роль которой великолепно сыграла Зои Дойч. Нового ухажера Лэйрда, органично воссозданного Джеймсом Франко, отец воспринимает в штыки. Неду парень кажется чудаковатым и совсем не подходящим прекрасной Стефани. Но ситуация совсем критичная, ведь чудак из Силиконовой долины намерен сделать предложение руки и сердца.

Комедия получила рейтинг IMDb 6,3, что позволяет утверждать: это качественное кино как для романтического вечера, так и для дружеской встречи. Она продолжает традицию уже легендарной картины "Знакомства с Факерами" и предлагает по-новому взглянуть на извечный конфликт. Тонко выстроенный юмор подарит хорошее настроение. Не стоит опасаться откровенно "сортирных" шуток, ведь сценаристы продемонстрировали способность ходить по тонкой грани, но не переходить ее. Тем не менее не стоит игнорировать маркировку "18+", которая в полной мере уместна и готовит нас к взрослому кино.

Посмотреть комедию "Почему он?" стоит еще и потому, что она имеет правильную мораль. Несмотря на легкость жанра, в картине аккуратно затрагиваются традиционные для разных поколений проблемы: свобода выбора, уверенность в собственных силах, правильном жизненном пути. Что уж говорить, этот фильм придется по душе не только молодым людям, но и самим родителям. Последние смогут пересмотреть свое отношение к выбору ребенком избранника и правильности категоричных суждений.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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