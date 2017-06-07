Фото: kazanreporter.ru
В центре Барнаула произошло аварийное отключение электроэнергии днем в среду, 7 июня.
Как сообщили порталу Amic.ru в Барнаульской горэлектросети, проблемы возникли в МРСК Сибири.
Данные об отключении света уточняются.
Отметим, что также в этот день в пригороде – в поселке Казенная Заимка, селе Гоньба, во Власихе и населенном пункте Шахи – произошло плановое отключение электричества.
Комментарии
центр Барнаула???..да какой ж это центр
Никогда не было и вот опять случилось! Со стихией трудно бороться!
ночью тож вырубали свет, безобразие