Фото: Amic.ru
Жители Барнаула застряли на колесе обозрения в результате аварийного отключения электричества.
На место прибыли сотрудники МЧС, а также скорая. Спасатели с помощью лестниц добрались до кабин колеса обозрения и начали вытаскивать людей.
По словам одной из вызволенных из кабины аттракциона женщины, она с ребенком провела взаперти около часа.
Отметим, что из-за внезапного отключения света на дорогах города остановились трамваи и перестали работать светофоры, что привело к образованию значительных пробок.
Также стали появляться сообщения, что в отдельных местах Барнаула возобновилась подача электроэнергии.
Напомним, аварийное отключение электричества произошло в центре Барнаула днем 7 июня. Проблемы возникли в МРСК Сибири.
Комментарии
скажите, как такое возможно!!! разве парки, где все карусели от электричества, не должны быть оснащены дизель-генраторами??
Причину то аварии назвать никак???? Что хотят- то и творят!
А зачем их вытаскивали? Сидели бы и ждали. Наш начальник позвонил в МЧС и ему сказали,что света не будет минут 25. Т.е. спасатели знали,что это не надолго. Или правила такие?
А лесенка до колесика дотянулась?
ручной привод? нет, не слышали