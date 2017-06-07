Фото: instagram.com
В центре российской столицы обнаружили автомат для накрутки лайков и подписчиков в популярной соцсети "ВКонтакте", а также в Instagram. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Instagram одного из жителей Москвы.
Уточняется, что автомат установлен в торговом центре "Охотный ряд", прямо под стеной Кремля. "Киберпанк, который мы заслужили", — отметил автор снимка.
Согласно надписям на корпусе аппарата, стоимость сотни подписчиков составляет 100 рублей, а сотни лайков — 50 рублей. Кроме этого, с помощью автомата можно распечатать снимки, которые были опубликованы в соцсетях.
В комментариях данный автомат назвали хорошей моделью бизнеса и гениальной идеей.
Отметим, что сейчас во многих ТЦ в российских городах, в том числе и в Барнауле, установлены аппараты для печати снимков из социальных сетей. Однако их функционал не предусматривает покупку лайков и подписчиков.
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