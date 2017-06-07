Фото: Amic.ru
Центр Барнаула, оставшись примерно на час без электроэнергии из-за крупного сбоя, погрузился в хаос.
Так, из-за отключения света в центральной и нагорной части краевой столицы была нарушена работа многих организаций.
Кроме того, пропавшее электричество сказалась на дорожной ситуации — из-за обесточенных светофоров на перекрестках и пешеходных переходах обострилась обстановка.
Оказалось, что практически невозможно было получить информацию о причинах произошедшего в Единой дежурно-диспетчерской службе города — линия была перегружена от звонков.
Кроме того, наблюдались сильные перебои в связи и работе мобильного интернета. В настоящее время ситуация нормализуется.
Комментарии
В Хаос? Вы нормальные вообще?)) Вот это погоня за тафиком. Вот это я понимаю.
Гоcдеп?
7.06.2017 14:35
- гость -
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Обама, лично! В отставке, а всё никак не успокоится.