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Следствие попросило арестовать замгубернатора Курской области Василия Зубкова, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд", — цитирует агентство ее слова.
Царева добавила, что заместителю губернатора предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По словам пресс-секретаря, ходатайство об аресте рассмотрят в среду, 7 июня, после того как в суд явятся все участники процесса. Она также уточнила, что вопрос об аресте решит судья Артур Карпов.
Напомним, ранее Следственный комитет сообщил, что против Зубкова возбуждено дело о взяточничестве. По данным следствия, замгубернатора Курской области в 2015 году получил взятку в виде недвижимости стоимостью более миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, которое было нужно для ввода в эксплуатацию жилого дома с нарушениями.
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