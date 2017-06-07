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Четверо неизвестных мужчин открыли огонь по находившимся в здании Меджлиса - иранского парламента в Тегеране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство ISNA.
В результате нападения восемь человек, в том числе сотрудник службы охраны, получили ранения, уточняет агентство Mehr. Предварительно установлено, что еще один сотрудник службы охраны парламента погиб.
На место прибыли полицейские, они заблокировали стрелявших в здании. Агентство Tasnim сообщает, что атаковавшие удерживают несколько человек в заложниках.
Издание отмечает, что появилась информация о задержании одного из атаковавших здание парламента, однако официального ее подтверждения нет. Спецслужбы сообщают, что на одном из нападавших был надет пояс смертника.
Руководитель службы охраны Мехди Кхай сообщил ISNA, что ситуация в здании Меджлиса взята под контроль. Улицы вокруг комплекса перекрыты для движения машин, прохожих досматривают. У входа в парламент дежурят две машины скорой помощи. К зданию направляются отряды спецназа.
Согласно предварительным данным, никто из членов правительства и депутатов Меджлиса не пострадал.
Агентство Mehr отмечает, что подготовка воспрепятствовала заседанию парламента.
Член парламента Элиас Хазрати рассказал агентству, что нападавшие прибыли в 10:30 по местному времени (9:00 мск) — ровно за час до открытия заседания. У атаковавших были пистолеты и два автомата Калашникова. Машина злоумышленников, по данным ISNA, пока находится во дворе парламентского комплекса.
Издание отмечает, что Tasnim, Reuters и AFP также сообщили о начавшейся перестрелке внутри мавзолея основателя исламской республики аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана.
Предварительно установлено, что вооруженный мужчина ранил несколько человек. По данным агентства Mehr, нападавших было трое — один подорвал себя, двоих задержали. Пресс-служба мавзолея сообщает о ликвидации второго нападавшего.
Издание отмечает, что в результате инцидента в мавзолее погиб один человек, пятеро пострадали. Также спецслужбы обезвредили размещенную рядом с гробницей лидера исламской революции взрывчатку.
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