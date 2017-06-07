Фото: Amic.ru
Причину того, почему центральная часть Барнаула днем в среду, 7 июня, осталась без электричества, назвали в филиале ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго".
В компании порталу Amic.ru сообщили, что сбой случился в 13:06 на подстанции "Подгорная". Отключение произошло на второй секции шин. Всего этих секций две, однако в данный момент ведется ремонтная кампания, и на первой секции по этой причине не осуществлялось энергоснабжение.
Непосредственно причиной сбоя называется излом колонки изолятора разъединителя.
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Срок отключения электричества составил 45 минут. В "МРСК Сибири" подчеркивают, что за это время был проведен большой объем аварийных работ.
Комментарии
Разделителя на подстанции не существует, правильно называть Разъединитель