Фото: Александра Черданцева
"Заложниками" колеса обозрения "Барнаульская крепость" 7 июня стали пять человек. Аттракцион неожиданно замер из-за отключения электроэнергии в краевой столице.
Как пояснила сотрудник парка, аварийный генератор запустить не удалось, поэтому они экстренно вызвали сотрудников МЧС. Первым на место прибыл 50-метровый коленчатый подъемник. После на площадь Сахарова приехали еще две газели поисково-спасательного отряда города Барнаула. Всего на месте работали порядка 15 сотрудников.
В первую очередь с помощью лестницы из кабинки, которая "зависла" в трех метрах над землей, спасли женщину и ребенка. После предстояло оказать помощь семье, которая в момент остановки была близка к верхней точке колеса обозрения. Кстати, его высота составляет 28 метров.
Достать людей с помощью спецавтомобиля не удалось. Как пояснил один из сотрудников МЧС, длина подъемника позволяет это сделать. Но так как колесо обозрения расположено в глубине парка, автомобиль мог бы перевернуться. Было принято решение опустить кабинку вниз вручную с помощью специальных ручек. Привести в движение такую махину было крайне сложно. После 15 минут попыток кабинка опустилась всего лишь на несколько метров.
Вскоре подача электроэнергии была восстановлена, и люди вновь оказались на земле. В качестве компенсации сотрудники парка вернули им деньги за аттракцион.
Напомним, аварийное отключение электричества произошло в центре Барнаула днем 7 июня. Проблемы возникли в МРСК Сибири.
Комментарии
может все же 7 июня а не 7 июля?))
И сколько они там сидели?
Зато вмё очень хорошечно обозрели. Наверное, на всю жизнь хватит. А МЧС надо было гнать на подстанцию. Спускать людей таким образом ещё опаснее, чем просто висеть в кабинке.
ой все теерь разговоров н а неделю
После 15 минут попыток кабинка опустилась всего лишь на несколько метров
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колесо запретить
ручки доработать
еженедельно проводить тренировки с личным составом
в общем я прочитал и с 3-го раза понял
МЧС подогнали машину, но не смогли ей воспользоваться
стали вручную крутить колесо, но поняли, что это неоправданно долго
но тут включили свет и само все разрешилось
печально...
Хочется спросить, как же он проходил сертификацию, если генератор запустить не удалось, а вручную за 15 минут, смогли опустить на несколько метров? получается, опять халатность?
получается, опять халатность?
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получается, как всегда
Хочется спросить, как же он проходил сертификацию, если генератор запустить не удалось, а вручную за 15 минут, смогли опустить на несколько метров? получается, опять халатность?
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В Барнауле вряд ли знают о сертификации вообще. Это слово только срабатывает когда надо задержать фуру из Казахстана с черешней, окорочками, яблоками, киви.