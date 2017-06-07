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"Единая Россия" потратила в 2016-м годовой бюджет Барнаула

, ИА "Амител"
8,2 млрд рублей поступило на счет партии в прошлом году

Фото: cod26.ru

Центральная избирательная комиссия России опубликовала отчет об официальных счетах партий в 2016 году. Самой "обеспеченной" партией стала "Единая Россия".

Почти все партии, которые принимали участие в выборах 2016 года, получили на свои счета больше денег, чем годом ранее. И это понятно, ведь в прошлом году в стране прошли выборы в Госдуму.

Так, "Единая Россия" получила 8,2 млрд рублей (прирост на 3 млрд). Эта сумма почти равна размеру бюджета Барнаула, принятого в конце прошлого года.

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Сама партия внесла на свой счет 3,6 млрд рублей, еще 4,3 млрд получила от спонсоров. Почти всю сумму "Единая Россия" потратила.

Среди жертвователей 619 юридических лиц, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Больше всех в партийную "кубышку" положило ОАО "Томская домостроительная компания" – 45 млн рублей.

На счет КПРФ поступило 2,19 млрд рублей (в позапрошлом — 1,5 млрд). Сама партия из своего бюджета выделила 1,4 млрд рублей, 667 миллионов — пожертвования, еще почти 100 млн — вступительные и членские взносы.

Чуть меньше получила на счет "Справедливая Россия" — 2,18 млрд рублей, больше позапрошлогодних показателей на миллиард рублей. Большую часть этой суммы внесли юридические и физические лица — 1,2 млрд рублей, еще 956 млн — финансирование из бюджета.

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И, наконец, четвертая парламентская партия — ЛДПР — имела на счету 1,3 млрд рублей. Из них 843 млн рублей – средства партии и 368 млн рублей — пожертвования.

Из 71 непарламентской партии 33 не получили никаких средств в 2016 году.

Из малых партий самый большой счет был у "Яблока" — 481 млн рублей. Следом по убывающей идет "Партия роста" — 450 млн рублей, а далее "Патриоты России" (104,2 млн), "Родина" (67,7 млн) и ПАРНАС (45,1 млн).

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Комментарии

7.06.2017 17:12
- гость -

«Запасного варианта» больше нет
Подробнее на http://khazin.ru/articles/179-mnenie-hazina/41334-zapasnogo-varianta-bolshe-net

0  0
7.06.2017 17:16
- гость -

А на 5 канале всё просят детишкам умирающим помочь...

0  0
7.06.2017 17:25
- гость -

«Инфляция для бедных» превысила официальную в 10,5 раз!
http://delyagin.ru/news/inflyatsiya-dlya-bedny-h-prevy-sila-ofitsial-nuyu-v-10-5-raz.html

0  0
7.06.2017 17:56
- гость -

Один путин обходится в 24 миллиона в ДЕНЬ.
А вы про барнаул))

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