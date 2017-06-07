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ИА "Интерфакс" опубликовало Национальный рейтинг университетов по итогам 2016–2017 учебного года. Согласно рейтингу, Алтайский государственный университет, только в 2017 году завоевавший статус опорного, занял 25-ю позицию среди 264 вузов России.
Как сообщает пресс-служба высшего учебного заведения, это на 17 позиций выше результата 2016 года и лучший результат вуза с 2012 года – с момента проведения первого Национального рейтинга университетов.
Кроме того, алтайский госуниверситет опередил в рейтинге 2017 года 4 вуза – участника проекта 5–100 и занял первое место среди 33 опорных университетов России. В частности, АлтГУ расположился непосредственно после Воронежского государственного университета, а также вузов – участников проекта 5–100: Дальневосточного федерального университета и Южно-Уральского национального исследовательского университета. Выше в рейтинге только вузы, имеющие в дополнение к статусу федерального или национально-исследовательского многомиллионные субсидии из госбюджета и крупную региональную поддержку.
Ближайший в рейтинге вуз Алтайского края расположился лишь на 115–116 местах. Речь идет об Алтайском государственном техническом университете имени И. Ползунова.
"Достижение 25-го места в Национальном рейтинге университетов – это очень серьезный прорыв! Это результат, который подтверждает, что Алтайский госуниверситет является ведущим опорным университетом страны. Это заслуга всего нашего коллектива: преподавателей, сотрудников административного аппарата. Хочу поблагодарить коллектив университета за хорошие результаты в 2016 году! Но это означает и то, что мы можем достичь и более высоких вершин. Задача на 2018 год – попасть в международные рейтинги QS и Times", — приводит пресс-служба слова ректора АлтГУ Сергея Землюкова.
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