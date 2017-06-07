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Транспортный коллапс произошел в новосибирском метро утром в среду, 7 июня, из-за поломки одного из составов на станции "Красный проспект". Об этом сообщает портал "НГС.Новости".
Отмечается, что в результате пассажирам пришлось помогать толкать поезд, чтобы быстрее освободить путь. После этого скопившиеся из-за затора составы начали двигаться друг за другом.
В метрополитене официально информацию о толкавших поезд людях не подтвердили. Там уточнили, что инцидент произошел в 8:41 из-за технической неисправности состава. В метрополитене подчеркнули, что ситуация продолжалась не более 5 минут, в пределах интервала движения между поездами. После этого состав отправили в депо и заменили другим.
При этом очевидцы в соцсетях утверждают, что из-за поломки движение прекратилось на 20 минут.
Позже специалисты выявили причину остановки поезда, добавляет издание. Поломка произошла в системе управления одного из вагонов. В метрополитене подчеркнули, что ремонт не займет много времени.
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