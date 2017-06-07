Фото: barnaul.org
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в преддверии открытия городского пляжа ознакомился с тем, как готовят эту площадку для приема горожан.
Днем в среду, 7 июня, глава администрации посетил остров Помазкин. Как сообщают в мэрии, сейчас здесь грейдируют подъезд к зоне отдыха. Также запланированы работы по отсыпке дороги сколом и ремонту тротуара.
"Городской пляж оборудован кабинками для переодевания, биотуалетами, контейнерным порталом, фонтанчиками с питьевой водой, душевыми. Для посетителей размещена схема расположения пляжа, также обучен и укомплектован штат спасателей", — уточняют в горадминистрации.
Кроме того, на пляже монтируются торговые точки, уже подготовлены шезлонги и зонтики. На днях также будут установлены буйки, предупреждающие знаки, щиты со спасательными кругами.
В самое ближайшее время приемку пляжа осуществят сотрудники МЧС. Напомним, что открытие городского пляжа намечено на 17 июня. Всего в Алтайском крае этим летом должны заработать 67 пляжей.
Кроме того, сегодня Сергей Дугин осмотрел аллею на проспекте Ленина, которая пережила обновление с высадкой молодых деревьев, а также ознакомился с тем, в каком состоянии находится пешеходная зона моста через Барнаулку.
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сити-менеджер- это как?
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