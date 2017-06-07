Фото: oboz.by
Американский режиссер Оливер Стоун подарил российскому лидеру Владимиру Путину пустую коробку от диска с лентой Стэнли Кубрика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Variety.
Издание пишет, что Стоун посоветовал Путину посмотреть фильм "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964) в то время, когда записывал интервью с главой российского государства для своего четырехсерийного документального фильма.
Отмечается, что Путин вместе с режиссером посмотрел как минимум один фрагмент фильма Кубрика. Затем Стоун подарил главе РФ коробку из-под диска.
Издание пишет, что Путин открыл ее, убедился, что она пустая, и якобы сказал через переводчика: "Типичный американский подарок".
Читайте также: Путин сомневается в победе США в случае войны с Россией
Напомним, фильм Стоуна "Интервью с Путиным" будет показан в США на канале Showtime 12-15 июня. В нем, в частности, затронуты темы НАТО, стратегии США на Ближнем Востоке, вмешательство Вашингтона в политику РФ. Также в ленте будет идти речь об экс-сотруднике АНБ Эдварде Сноудене и бывшем американском госсекретаре Хиллари Клинтон.
Комментарии
Интересно, а гонорар Путину заплатят? Стоун то наверное немало денег заработает на фильме.
Посмотрел фильм.Нашего посла там представили в крайне тенденциозном виде.
Стоун тоже неадекватен в своей гениальности