Световой "апокалипсис"
7 июня 2017 года в центре Барнаула произошло аварийное отключение электричества. Сбой произошел на подстанции "Подгорная", и света не было около 45 минут. Этого хватило, чтобы в городе начался хаос: люди застряли на колесе обозрения, а движение электротранспорта встало.
"Конец света", "А у кого воды-то нет", "Ой, ну надо же, конец света. Без инета сидят, телефоны зарядить не могут... Возьмите детей или книжку, идите в парк, прогуляйтесь", реагируют на произошедшее пользователи соцсетей.
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"Как не стоит переводить детей через дорогу"
Видеокадры с таким текстом вызвали бурное обсуждение среди барнаульцев. На видео, размещенном в известном барнаульском паблике, мама помогает ребенку на роликах перейти через дорогу. Однако не все проходит благополучно.
"Куда спешите???? В могилу??? А ребёнку какой пример??", "Ужас", "уже лишний раз не опростоволосишься, все заснимут", реагируют на увиденное жители Барнаула. Есть и те, кто считает, что в данном случае критика неуместна, так как ситуации бывают разные.
Клятва Жириновского
Известный политический деятель написал текст клятвы для тех, кто собирается принять гражданство России. "И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине" — такими словами завершается клятвенная речь.
Все предложения Жириновского не остаются незамеченными интернет-сообществом. "Что за восторженная чушь?", "Юморина-2017", "Пусть лучше чиновники поклянутся, что воровать не будут", высказываются люди в соцсетях и за несоблюдение клятвы предлагают ссылать в Сибирь.
#Пушкиннашевсе
6 июня в России отмечали День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Россияне выкладывают в социальные сети фото и видео того, как они отметили этот праздник, ведь #Пушкиннашевсе. Пользователи устраивают буккроссинги, выкладывают снимки с балов в честь дня рождения поэта и видео, где они читают классика. Среди читающих много детей, отметился чтением пушкинского стихотворения "Телега жизни" известный спортсмен Джефф Монсон.
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