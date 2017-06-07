Фото: trudovoe-znamja.ru
Власти Барнаула обещают, что рост тарифов ЖКХ, который ежегодно происходит с 1 июля, будет в этом году менее заметным, чем в предыдущем.
"Традиционно с 1 июля горожан ждет повышение тарифов на ЖКУ, которое обещает быть менее заметным, чем в прошлом году", — указывают в пресс-центре мэрии.
Если говорить об отдельных категориях тарифов, то плата за электроснабжение увеличится на 3-5%, в зависимости от типа домов. Тепловая энергия подорожает на 3,1%. Услуги городского водоканала вырастут в цене на 2-4,9%.
За горячую воду, по информации городских властей, придется платить на 3-3,5% больше.
Кроме того, отметим, что с 1 июня в краевой столице изменились нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общедомового имущества — электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения.
Как заявила зампред комитета ЖКХ Анастасия Селищева, новые нормативы ниже тех, что действовали в первом полугодии. Однако вырастут или сократятся суммы в квитанциях, будет зависеть, например, от таких факторов, как тип дома и этажность.
Комментарии
Обещают, что рост тарифов ЖКХ, для них будет менее заметным в этом году, чем в предыдущем.
Обещают, что рост тарифов ЖКХ, для них будет менее заметным в этом году, чем в предыдущем.
Зато в нищем Рубцовске на 25 процентов повысят тарифы!