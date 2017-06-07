Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обсудит с общественностью, врачами и депутатами городской проект "Качественная медицина". Совещание на эту тему пройдет в четверг, 8 июня, в городской поликлинике №9.
Эта тема станет последней в цикле открытых совещаний по обсуждению приоритетных городских проектов.
Общественность, депутаты и профильные чиновники уже обсудили темы формирования комфортной городской среды, повышения безопасности дорожного движения, повышения эффективности дорожного хозяйства, современного школьного образования, заботы о старшем поколении, уточняет пресс-служба администрации Барнаула.
"На ремонт и реконструкцию существующих медицинских объектов, которыми пользуются не только барнаульцы, но и жители Алтайского края, ежегодно выделяются средства из регионального бюджета. Большое внимание уделяется строительству новых учреждений, в том числе за счет федеральных средств. Муниципалитет создает комфортную среду в районе медицинских учреждений, в частности, обеспечивая удобные подъезды к ним", — сказал Сергей Дугин.
Самым значимым для Барнаула и всего края событием Дугин назвал обновление Перинатального центра Алтайского края, на строительство и оснащение которого медицинским оборудованием было направлено более 3,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
Отметил сити-менеджер реконструкцию диагностического центра, стационара противотуберкулезного диспансера, детской туберкулезной больницы, развитие краевого онкологического диспансера, капремонт родильного дома № 2, создание краевого центра сосудистой хирургии в составе горбольницы №5 и ввод в эксплуатацию трехэтажного корпуса детской городской клинической больницы №7.
Сергей Дугин напомнил, что в пригороде Барнаула появилось два новых ФАПа — в поселках Черницк и Затон.
В 2017 году в городе будет введена в эксплуатацию поликлиника на улице П. Сухова, 18. В планах – капремонт детской поликлиники №14, зданий городской поликлиники № 12, а также здания, которое занимал Алтайский краевой онкологический диспансер по ул. Матросова. Будут отремонтированы подразделения горбольницы № 10.
"Исполнение городских приоритетных проектов контролировать буду лично", — отметил Сергей Дугин.
Комментарии
Всю зиму к поликлиники №9 нельзя было проехать,а вчера всех дворников собрали и дорогу впервые за 15 лет привели в порядок,наверное теперь жителям дома 55 выставят счет.Зимой предлагали почистить дорогу которая находится в муниципальной собственности почистить за счет жильцов.
что нам от удобных подъездов к поликлиникам, если МРТ глаза моя мама не могла пройти полгода по осени, аппарат отремонтировать не могли. Флюорографию не делали 2 года в 1 поликлинике по той же причине....Эх.