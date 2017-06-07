Фото: vladtime.ru
Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда иномарки на велосипедиста, случившегося 4 июня в центре города.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 21:20 на проспекте Ленина в районе дома №61.
"Произошло ДТП - наезд на неустановленного велосипедиста автомобилем Honda Accord, регистрационный знак О075ТМ22. Неустановленный велосипедист оставил место ДТП", — уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
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