Фото: vk.com/barneos22
Задымление произошло на 16-м этаже высотного торгово-офисного центра "Гулливер" на проспекте Красноармейском в Барнауле 7 июня по причине замыкания электропроводки, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Произошло замыкание электропроводки без последующего возгорания. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. Эвакуация посетителей сотрудниками МЧС не проводилась", — отметил представитель экстренного ведомства.
ЧП обошлось без пострадавших.
Комментарии
А где это заведение находится?
Зачем нужны эти бестолковые фото, которые никакого отношения к новости не имеют?
На Красноармейском. Не так давно открыли.