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Госдума в среду, 7 июня, приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Постановление депутаты приняли большинством голосов, пишет ТАСС.
Отмечается, что известный теннисист Сафин ранее сообщил о том, что написал заявление об отказе от думского мандата. Замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев отметил, что это, вероятно, связано с режимом работы ГД седьмого созыва, требующим полной сосредоточенности на работе депутата. Данный режим, считает Шхагошев, едва ли допускает "совмещение со спортивной и общественной деятельностью".
Агентство пишет, что позже во фракции ЕР проинформировали о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина стать Сафину своим советником на общественных началах по вопросам спорта.
Теннисист сообщил, что принял данное предложение.
РИА Новости напоминает, что Сафин завершил спортивную карьеру в 2009 году. В минувшем году он стал первым гражданином РФ, который был включен в списки Международного зала теннисной славы.
В декабре 2011 года теннисист впервые был избран в парламент от партии "Единая Россия". В прошлом году он вошел в новый думский состав.
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