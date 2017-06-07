В Барнауле на площадке краевого диагностического центра прошла межрегиональная научно-практическая конференция. Эксперты со всей России обсуждали проблемы в психиатрии и наркологии.
Одна из самых актуальных тем — синтетические наркотики. Врачи признаются, что решения этой проблемы нет во всем мире.
Синтетические наркотики — это вызывающие зависимость вещества, которые обладают наркотическим действием. Они производятся в лабораториях из различных химических веществ. От наркотиков, производимых из растительного сырья, их отличает относительная дешевизна. При этом "синтетика" действует намного сильнее на человека. Кроме того, она намного опаснее для здоровья.
"Ситуация такова, что психических и наркологических расстройств меньше не становится. Психиатры внутри своего сообщества обсуждают сложные вопросы диагностики. Шизофрения, суициды. Нам надо принимать решения совместно с коллегами из регионов, чтобы наиболее эффективно оказывать помощь нашим пациентам", — рассказал заведующий кафедрой медицинской и общей психологии с курсом педагогики Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич.
С проблемой синтетических наркотиков столкнулись не только пациенты, но и врачи, отмечают эксперты. Дело в том, употребление новых синтетических наркотиков приводит не к тем последствиям, к которым приводили "старые" вещества. "Синтетика" приводит к психическим расстройствам, похожим на шизофрению.
Опасность связана еще с тем, что при употреблении "синтетики" возможны острые психические расстройства, когда человек может совершить преступление против себя или окружающих.
"Есть много исследований, которые показывают, что "синтетика" может стать предвестником шизофрении. Но может быть как раз, что разные виды наркотиков могут вызывать похожее на шизофрению состояние", — добавил Владимир Менделевич.
Сегодня существует еще одна опасность — так называемые "дизайнерские" наркотики. Это та же самая "синтетика", но с измененным составом. Незначительное изменение структуры наркотика позволяет делать его легальным на какое-то время. Эти вещества создаются для обхода действующего законодательства. Однако "дизайнерские" наркотики также наносят непоправимый вред здоровью.
В Алтайском крае в 2016 году в наркологических диспансерах и 64 кабинетах медицинских организаций края зарегистрировали 5900 больных наркоманией. За последние пять лет (2012-2016) в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности по этой причине в регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по РФ на 42,9%.
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