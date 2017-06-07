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Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, автору документального фильма "Интервью с Путиным", рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем на подводной лодке, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".
В ходе беседы Стоун поднял вопрос о законе РФ, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил, считает ли российский лидер данный закон проявлением дискриминации. В ответ на это глава государства отметил, что "никаких притеснений нет".
Затем Стоун поинтересовался, как бы повел себя Путин, если бы оказался на субмарине и был вынужден идти в душ с геем. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать?" — пошутил в ответ Путин, напомнив, что он является мастером по дзюдо.
Отметим, что премьера четырехсерийной документальной ленты состоится на канале Showtime 12-15 июня.
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