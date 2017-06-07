Жители деревни Тибботувава в Шри-Ланке обнаружили крокодила длиной свыше пяти метров, передает РИА Новости со ссылкой на Ruptly.
Агентство пишет, что на обездвиживание гигантской рептилии с помощью веревок ушло порядка двух часов. Крокодилу связали пасть и крепко примотали конечности к туловищу, после чего на носилках вынесли из травяных зарослей. Затем рептилию передали специалистам по охране дикой природы.
По данным агентства, крокодил мог оказаться на суше из-за недавних наводнений, которые были вызваны проливными дождями на Шри-Ланке.
Отметим, что очевидцы сняли на видео, как проходила операция по обездвиживанию и спасению пятиметрового крокодила.
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