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Град, грозы и ливни прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 8 июня.
"В отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в южных районах сильный дождь", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 11-16 метров, при грозе порывы до 17-22 метров.
На территории краевой столицы дожди с грозами прогнозируются в начале дня.
Температура в Барнауле составит +21...+23 градуса. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров.
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