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Суд в Новосибирске оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя, которого обвиняли в незаконном обороте специальных технических средств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона.
Суд постановил, что мужчина без лицензии на покупку специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, купил в интернете диктофон в виде флэш-накопителя. Мужчина некоторое время держал устройство у себя, а затем решил продать его за тысячу рублей, и 7 марта сделка, которая проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий, состоялась.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.
Комментарии
Это дурацкой закон, и судья это должен был понимать.
У меня есть шпионский диктофон в форме смартфона, фотоаппарата, планшета, ноутбука, компьютера, телевизора.
Возможно что-то еще пропустил.
Диктофон "замаскированные" под фотоаппарат значит разрешен, а в форме флэшки нет?
Они так боятся, что ИХ запишут?